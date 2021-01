Storbritannia med nytt visum for innbyggjarar i Hongkong

utenriks

Dei som frå før har status som britisk borgar i utlandet, ein type nasjonalitet som vart brukt fram til Hongkong vart ført tilbake til Kina i 1997, vil frå søndag kunne søkje om å bu og jobbe i Storbritannia i opp til fem år og etter kvart søkje om statsborgarskap.

Frå før hadde personar med denne statusen rett til eit britisk pass, men kunne berre besøkje Storbritannia i seks månader og ikkje jobbe eller busetje seg der.

Storbritannia seier landet handlar som eit svar på sikkerheitslovene som Kina innførte i fjor og som har ramma Hongkongs demokratiforkjemparar hardt.

– Eg er svært stolt over at vi har fått til denne ordninga som gjer det mogleg for britiske borgarar i Hongkong å leve, jobbe og etablere seg i landet vårt, seier statsminister Boris Johnson.

– Ved å gjere det, heidrar vi det djupe historiske og vennskapelege bandet til folket i Hongkong, og vi står opp for fridom og sjølvstende – verdiar både Storbritannia og Hongkong held kjært, seier Johnson.

Ein kvar innbyggjar i Hongkong som er fødd før 1997, kan søkje om status som britisk borgar i utlandet. Den britisk regjeringa anslår at opp mot 322.400 av Hongkongs 7,5 millionar innbyggjarar vil søkje om visumet.

