Tidlegare Farc-toppar tiltalt for krigslovbrot

utenriks

Ifølgje tiltalen var dei åtte delaktige i bortføringa av over 21.000 menneske under den 50 år lange borgarkrigen.

Farc inngjekk i 2016 ein fredsavtale med styresmaktene og la ned våpena. Geriljarørsla vart deretter politisk parti, og fleire av dei tidlegare leiarane er no folkevalde politikarar.

Alle dei åtte som er tiltalte for krigslovbrot tilhøyrde Farcs sekretariat, som var det øvste besluttande organet til geriljaen.

Blant dei åtte er den øvste leiaren i geriljaen Rodrigo Londoño, som no leier partiet Comunes.

Pablo Catatumbo og Julian Gallo, som sit i Colombias nasjonalforsamling, er òg blant dei tiltalte. Det er òg Emilo Cabrera, men han døydde onsdag.

– Det å ta frå menneske fridommen og stille krav til deira lauslating, er eit krigslovbrot, slår dommaren Julieta Lemaitre ved Colombias fredstribunal fast.

Tribunalet vart oppretta etter avtale mellom Farc og styresmaktene for å stille tidlegare gerilja- og regjeringssoldatar til ansvar for handlingar dei utførte under borgarkrigen.

(©NPK)