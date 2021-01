USA meiner Taliban ikkje overheld fredsavtalen

utenriks

Det amerikanske forsvarsdepartementet viser til at avtalen krev at Taliban stansar angrepa på amerikanske og afghanske styrkar, kraftig reduserer valdshandlingane i landet og held fram fredssamtalane med den afghanske regjeringa i Kabul.

– Utan at dei oppfyller sin del av avtalen om å avstå frå terrorisme og å stoppe dei valdelege angrepa mot afghanske tryggingsstyrkar, er det veldig vanskeleg å bli samde. Men vi er framleis involvert for å prøve å finne ei løysing, seier talsperson John Kirby ved Pentagon.

Han understrekar at president Joe Biden er forplikta til avtalen frå februar 2020 mellom USA og den afghanske opprørsrørsla.

USA har i avtalen gått med på å redusere talet på soldatar i landet til 2.500 og trekkja seg heilt ut innan mai. Det er likevel eit ope spørsmål om det skjer dersom ikkje Taliban innfrir sin del av avtalen.

Kirby vil ikkje kommentere det direkte, men viser til at USA er fornøgd med dei 2.500 soldatane som for tida er i Afghanistan. Det er nærare 13.000 færre enn for eitt år sidan, men nok til å utføre USAs oppdrag i landet og slå tilbake mot angrep frå islamistgruppene IS og al-Qaida, påpeikar han.

(©NPK)