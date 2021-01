Fattige barn i Storbtianna betaler ein høg pris for koronastengde skular

utenriks

Over 93.000 koronasmitta menneske har mista livet i Storbritannia så langt. Tidlegare i år måtte landet på ny stengje ned av frykt for den nye virusmutasjonen som smittar langt lettare. Også dei fleste skulane er stengde på grunn av pandemien.

Styresmaktene håpar å kunne opne skulane igjen etter påske. Det betyr at barna må streve med heimeundervisning i lang tid enno.

Betaler ein høg pris

Det er dei fattigaste som må betale den høgaste prisen.

Ifølgje offisielle tal lever nærare ein tredel av barn i Storbritannia i fattigdom. Det er over 4 millionar barn.

Mange av desse barna slit med elendige kår for heimeundervisning. Mange har ikkje eigen PC, ein pult – eller rolege omgivnader. Somme sit og frys eller har for dårleg arbeidslys fordi familien slit med straumrekningane.

– Heime må eg dele Pc-en med storebroren og søstera mi, fortel åtte år gamle Kamaljit Sultana. Ho bur i Tower Hamlets i Aust-London, eitt av dei fattigaste områda i byen.

Andre har ikkje eingong ein PC og må bruke mobilen når dei skal følgje undervisninga. Og mobilen må dei kanskje òg dele med andre søsken.

Fryktar smitten

Britiske styresmakter held skulane opne for dei yngste elevane og elevar som er svært sårbare.

Men mange familiar – ofte etniske minoritetar – vil ikkje sende barna på skulen. Årsaka er at desse gruppene frå før er hardast ramma av viruset. Dei er redde for smitte dersom dei sender barna på skulen.

Pandemien har framheva dei djupe forskjellane i samfunnet.

I jula sørgde UNICEF for matleveransar til barn i London. Det er første gong UNICEF har gjort dette i Storbritannia.

Manchester United-stjerna Marcus Rashford har sidan koronapandemien braut ut, brukt posisjonen sin til å tale saka til vanskelegstilte barn. Pressa som den populære fotballspelaren skapte, førte til at den konservative regjeringa i ein periode bøygde av og sørgde for gratis skulemat. Ordninga var reservert for familiar med behov for hjelp.

Har lova Pc-ar til barnefamiliar

Førre månad lova regjeringa å dele ut ein million berbare Pc-ar til fattige familiar. Etter det har dei lova ytterlege 300.000. Men utdelinga av Pc-ar har vorte forseinka.

Hjelpeorganisasjonar meiner tiltaket til regjeringa langt frå er nok – og at tiltaka berre tek toppen av isfjellet.

– Vi ser familiar på seks personar som må dele eitt rom. Dei har kanskje ikkje bord, ikkje stoler. Om barna skal gjere skulearbeid, må dei sitje på senga eller på golvet, fortel administrerande direktør i Childhood Trust, Laurence Guinness. Organisasjonen hjelper barn i London.

Toalettsetet som pult

Vi har sett sonen til ei einsleg mor sitje føre toalettet og bruke toalettsetet som pult, fortel Guinness vidare.

Somme familiar har ikkje skikkeleg oppvarming eller lyskjelder fordi familiane ikkje klarer å betale straumrekninga.

James Turner er administrerande direktør i utdanningsorganisasjonen Sutton Trust.

Han meiner at dei stengde skulane har sett forsøka på å jamne ut forskjellane mellom fattige og rike mange år tilbake.

Gapet vil auke

– Gapet vil berre halde fram. Nokre få månader med tapt skulegang kan ha innverknad på desse barna for alltid. Mange vil ikkje vere i stand til å ta igjen det tapte, meiner han.

Andre hjelpeorganisasjonar er redde for at dei stengde skulane vil føre mange fleire barn ut i uheldige gjengmiljø og kriminalitet.

(©NPK)