20 nye koronadødsfall i Danmark

utenriks

Talet på døde er oppe i 2.145 etter at pandemien nådde landet. 198.960 har fått påvist smitte, opplyser Statens Serum Institut.

546 covid-19-pasientar er no innlagde på danske sjukehus. 94 av dei ligg på intensivavdeling, 71 med respirator.

Fleire danske sjukehus reduserer talet på behandlingsplassar for covid-19-pasientar, sidan smittetala er på veg ned. I hovudstadsregionen blir talet på plassar kutta frå 360 til 300 eller 240, skriv nyheitsbyrået TT. I Aarhus har det allereie vorte færre plassar.

Sidan midten av januar har talet på smitta per dag falle til under 1.000, og mindre enn 1 prosent av prøvene som blir tekne, er positive. I midten av desember vart det registrert 3.000-4.500 nye tilfelle per dag og delen positive testar låg på 2,4-2,5 prosent.

