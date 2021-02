Bayer skal òg produsere Curevac-vaksinar

utenriks

– Eg er glad for å seie at vi har den nødvendige kapasiteten for å produsere Curevacs mRNA-baserte vaksine, seier Bayers farmasøytiske leiar, Stefan Ölrich.

Bayer har ikkje produsert vaksine tidlegare, men selskapet seier dei har «solid kunnskap innan utvikling av bioteknologiske produkt».

Det er det tyske selskapet Curevac som held på å utvikle vaksinen. Mykje tyder på at han vil bli godkjent om nokre veker, ifølgje helseminister Jens Spahn.

Dei siste fase III-forsøka starta i midten av desember, med meir enn 35.000 frivillige i Europa og Latin-Amerika.

Curevacs administrerande direktør Franz-Werner Haas seier at firmaa deira òg kjem til å produsere fleire hundre millionar dosar av eigen vaksine innan slutten av 2021.

Kunngjeringa kom nokre timar før tyske politiske leiarar og vaksineprodusentar skulle møtast og diskutere EUs frustrasjon over den svekte vaksinasjonsplanen. EU har kritisert fleire vaksineleverandørar for å ikkje levere det talet på vaksinedosar som dei vart lova.

(©NPK)