– Tragisk utvikling i Myanmar. Militærkuppet må fordømmast. Viser kor skjørt det avgrensa demokratiet i landet var, det var derfor ASSK bad om tolmod, skriv Bondevik på Twitter.

ASSK er ei forkorting for den sivile leiaren i landet og fredsprisvinnar Aung San Suu Kyi, som no er arrestert.

– Dei militære kunne gripe makta, og no gjorde dei det, skriv Bondevik, som ved fleire høve har møtt Suu Kyi, mellom anna medan han var leiar for Oslosenteret, der han no er styreleiar.

