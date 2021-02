Kraftige internasjonale reaksjonar på kuppet i Myanmar

utenriks

– Eg fordømmer sterkt kuppet i Myanmar, seier EU-president Charles Michel i ei fråsegn på Twitter.

Han understrekar at valresultatet i landet må respekterast og at dei som er arresterte i strid med lova, må lauslatast. Både Suu Kyi og Myanmars president Win Myint vart arrestert under kuppet måndag.

Ein talsperson for USAs nye president Joe Biden varslar reaksjonar mot dei ansvarlege for kuppet dersom det ikkje blir gjort om. Også USA krev lauslating av Suu Kyi og resten av dei som er arresterte.

Noreg fordømmer

Også Storbritannia, Sverige, Danmark og Noreg fordømmer kuppet. Det er eit stort tilbakesteg for demokratiprosessen i Myanmar, fastslår Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Utanriksdepartementet i India seier i ei fråsegn at dei ser med stor bekymring på utviklinga og at demokratiet i Myanmar må haldast oppe.

Regjeringa i Japan ber om at Aung San Suu Kyi og andre arresterte umiddelbart blir lauslatne – og at det demokratiske systemet blir retta opp igjen.

– Eit hardt slag

FNs generalsekretær António Guterres kjem med ei sterk fordømming av arrestasjonen av Suu Kyi og andre politiske leiarar i Myanmar. Ein talsmann for Guterres kallar utviklinga eit hardt slag mot dei demokratiske reformene i landet.

Ei litt meir forsiktig fråsegn kjem frå regjeringa i Kina, som har tette økonomiske samband til Myanmar.

– Kina er ein vennlegsinna nabo til Myanmar, understrekar ein talsmann i det kinesiske utanriksdepartementet.

Han ber partane i Myanmar om å løyse usemjene sine i tråd med Grunnlova og verne om den politiske og sosiale stabiliteten.

