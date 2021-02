Myanmar-kjennar trur kuppet kan vere byrjinga på slutten for generalane

utenriks

Militæret i Myanmar hevdar dei har gripe makta fordi valet i haust var prega av utbreidd valfusk. Det var det andre demokratiske valet i landet etter nesten 50 år med militært diktatur.

Regjeringssjef Aung San Suu Kyi, president Win Myint og fleire leiarar på delstatsnivå er blant dei som vart arresterte over natta.

Ifølgje Stein Tønnesson, som er professor ved det norske Fredsforskingsinstituttet PRIO, har kuppmakarane dårlegare føresetnader enn dei som kuppa makta i 1962.

Han viser til at Wi Len, militærleiaren som tok makta i 1962, vart meir og meir upopulær etter kvart, medan Aung Hlaing slit frå starten av, fordi han går imot Aung San Suu Kyi, som har ein slags heltestatus blant fleirtalsbefolkninga i Myanmar.

– I tillegg er han nesten øydelagd som person internasjonalt etter tiltalar og sanksjonar frå internasjonalt hald. Han har eit svært dårleg utgangspunkt for å få militærstyret til å fungere, seier Tønnesson.

– Eg tolkar dette kuppet som ei desperat handling frå ein militærleiar som ser at makta er i ferd med å renne ut mellom fingrane, legg han til.

Trur folket vil samle seg

Myanmar-kjennar Kristian Stokke, som er styreleiar i Myanmarkomiteen og professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, trur folket vil samle seg i motstand mot militærkuppet i landet, men fryktar at militæret kan bruke makt.

– Eg trur ikkje på ein væpna prodemokratisk kamp. Men det er alltid ein reell fare for at militæret vil reagere med maktbruk overfor fredelege demonstrasjonar, og at dette kan eskalere konflikten, seier han.

– Det er det lang historie og tradisjon for, og det er absolutt ein reell trussel for at militæret no vil seie – ifølgje dei for å rette opp igjen ro, orden og stabilitet – at dei må bruke maktmiddel, legg han til.

Auka oppslutning

Aung San Suu Kyi har dei siste åra teke kontroll over stadig fleire institusjonar i landet, samtidig som folket har slutta opp om handteringa hennar av offensiven til regjeringsstyrkane mot rohingya-folket. Over 800.000 rohingyaer er drivne på flukt til nabolandet Bangladesh sidan hausten 2017.

– Ho har gjort noko som har svekt omdømmet hennar radikalt i resten av verda, ved å forsvare handlingane til militæret overfor Rohingya-gruppa. Det har likevel styrkt posisjonen hennar blant fleirtalsbefolkninga (bamarane) i Myanmar, som har sterke fordommar mot rohingyaer, forklarer Tønnesson.

Under pandemien har ho i tillegg oppdaga Facebook, der ho har vorte ein samlande figur i kampen mot pandemien, seier han.

– Så vann ho ein endå større valsiger i 2020 enn i 2015. Militæret har følt på press for å la henne bli president, men har blokkert den grunnlovsendringa som då må til, seier Tønnesson.

Tilbakegang for militæret

Både Stokke og Tønnesson trur noko av årsaka til kuppet er at militæret dei siste åra har fått ei svekt stilling i samfunnet.

– Det eg meiner ligg til grunn for dette, er at valet og andre utviklingar dei siste åra har synleggjort for militæret at dei står svakare i samfunnet enn det dei har trudd, både politisk og militært, forklarer Stokke.

Tønnesson trur militæret heile vegen har ønskt seg ei form for «halvdemokrati», der dei har hatt fleire garantiar. Dei har hatt rett til å peike ut 25 prosent av alle representantane i nasjonalforsamlinga, retten til å utnemne tre nøkkelministrar – forsvarsministeren, innanriksministeren og grenseministeren – og dei har hatt kontroll over sine eigne budsjett.

I tillegg har dei hatt moglegheit til å få forhindre rettsforfølging av militære som har gjort lovbrot tidlegare.

– Alt dette har militæret tvihalde på, men samtidig har dei vore innstilte på at det skal vere demokratiske val på ei nasjonalforsamling, der dei har håpa på god representasjon frå støttepartiet sitt, forklarer Tønnesson.

– Men i alle vala, bortsett frå i 2010, har NLD vunne med brask og bram. Og grunnen til at dei ikkje vann i 2010, var at dei ikkje deltok, legg han til.

Uklar veg vidare

Ifølgje Stokke vil militæret no påstå at dei var nøydde til å gripe inn for å forhindre at eit illegitimt og forfalska valresultat skulle føre til at landet fekk ein ikkje-demokratisk vald regjering.

– Dei vil seie at det var så mykje valfusk at resultatet ikkje kan godtakast. Dei seier no at det innan eit år skal haldast nytt val, før makta skal overførast til den nye og politisk valde regjeringa. Dette vil jo sjølvsagt gi dei moglegheita til å sjølv gjennomføre valfusk og innsetje ei regjering med basis i militæret, slik dei òg gjorde i 2010, seier Stokke.

Tønnesson er meir tvilande:

– Det kan vere heilt gale når ein kjem med spådommar, men eg har vanskar med å sjå for meg at det Min Aung Hlaing har drege ut på no, kan lukkast. Eg trur heller at dette kan vere byrjinga på slutten for innverknaden til militæret i Myanmar. Det dei no har gjort, er så upopulært at dei kan øydeleggje det vesle dei har igjen av renommé i landet, seier han.

