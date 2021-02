Nobelkomiteen skaka over arrestasjonen av Suu Kyi

utenriks

«Den norske Nobelkomite er forferdet over militærkuppet i Myanmar og pågripelsen av fredsprisvinner Aung San Suu Kyi, president Win Myint og andre politiske ledere», seier komiteen i ei fråsegn måndag.

Nobelkomiteen om ber om at Suu Kyi og dei andre politikarane blir sleppte fri omgåande, og at resultatet av valet på ny nasjonalforsamling i fjor blir respektert.

«Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991 for sin modige kamp for demokrati i Myanmar. Hun fortsatte å kjempe demokratiets sak, både i de årene hun var militærjuntaens fange og etter at hun slapp fri», skriv komiteen og held fram:

«Nå, 30 år senere, har det militæret grepet makten på ny og tatt flere av den lovlig valgte regjeringens representanter».

Kuppet inneber eit alvorleg tilbakeslag i kampen for menneskerettar og demokrati i Myanmar, fastslår Nobelkomiteen.

(©NPK)