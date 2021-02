Palestina kan byrje koronavaksinasjonen om to veker

utenriks

Under det vekevise regjeringenmøte måndag sa Shtayyeh at palestinarane kjem til å få 50.000 dosar frå ulike kjelder, dei fleste via den internasjonale vaksinedistributøren Covax.

Israelske medium har meldt at Israel sende 2.000 vaksinedosar til Ramallah på den okkuperte Vestbreidda måndag, men dette er ikkje stadfesta av palestinske styresmakter.

Dagen før melde ein talsvinne for Israels forsvarsminister Benny Gantz at Israel ville overføre 5.000 vaksinar til den palestinske sjølvstyrestyresmakta. Det er tiltenkte helsepersonell som står i første linje i behandlinga av koronapasientar.

Somme palestinske kritikarar har bede sjølvstyrestyresmakta om ikkje å akseptere vaksinane fordi dei meiner at Israel berre har teke avgjerda på grunn av internasjonalt press.

Det blir no registrert rundt 200 koronatilfelle på Vestbreidda kvar dag, noko som er ein liten nedgang frå tidlegare tal. Til saman er det oppdaga 40 tilfelle av det nye muterte viruset.

Dei siste vekene har både FN og menneskerettsgrupper trappa opp presset for å få landet til å sikre at vaksinar òg blir tilgjengelege på Vestbreidda og Gazastripa, der det bur rundt 4,8 millionar palestinarar.

Dei har vist til at Israel som okkupasjonsmakt ifølgje folkeretten har ansvar for dette.

