utenriks

– Vi held fram med å jobbe for auka leveransar frå 15. februar. Det skal sikre at vi leverer alle dosane vi har kontraktfesta at vi skal levere i dette kvartalet, og ytterlegare 75 millionar i andre kvartal, heiter det i ei fråsegn frå vaksineprodusenten.

Meldinga kjem rett før ein vaksinekonferanse som Tysklands statsminister Angela Merkel har kalla inn til. Han blir halden medan misnøya med tregleik i EUs vaksineinnsats veks.

(©NPK)