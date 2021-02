Russisk påtalemakt støttar fengsling av Navalnyj

utenriks

Navalnyj vart arrestert på ein flyplass i Moskva i midten av januar etter at han hadde vore nesten fem månader i Tyskland, der han fekk behandling etter eit nervegiftangrep.

Dei 44 år gamle aktivisten og opposisjonspolitikaren blir skulda for å ha brote vilkåra for ein vilkårsbunden dom for underslag som han fekk i 2014.

Russiske fengselsstyresmakter meiner derfor at han no må sone dommen på to og eit halvt år i fengsel.

Måndag erklærte russisk påtalemakt at dei er samde i oppmodinga til fengselsvesenet om at den vilkårsbundne dommen blir omgjord.

– Dette tiltaket blir sett på som lovleg og rettferdiggjort, heiter det i fråsegna.

