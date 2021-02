Tyskland avviser fransk oppmoding om å skrote russisk gassrøyrleidning

utenriks

Gassrøyrleidningen blir bygd i samarbeid med Russland og skal sørgje for at russisk gass blir ført til Europa via røyrleidningar under mellom anna Austersjøen.

Som følgje av den harde behandlinga russiske styresmakter har hatt av demonstrantar som støttar opposisjonsleiar Aleksej Navalnyj, vil Frankrike at prosjektet blir lagt på is.

Men ei talskvinne for statsminister Angela Merkel understreka måndag at Tyskland ikkje har endra den «grunnleggjande innstillinga si». Ho sa òg at ho ikkje har nokon oppdatert informasjon om prosjektet.

