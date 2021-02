Danmarks tidlegare innvandringsminister blir stilt for riksrett

utenriks

Bakgrunnen for riksrettssaka er at Støjberg i 2016 gav instruks om at asylsøkjarpar ikkje skulle få bu saman viss kvinna var under 18 år.

Instruksen, som ramma 23 par, viste seg å vere ulovleg. Seinare skal Støjberg ha villeidd Folketinget om instruksen fire gonger, ifølgje riksrettstiltalen.

Støjberg har mellom anna forsvart seg med at instruksen berre var uttrykk for ei politisk haldning, og at ho til departementet sitt gav uttrykk for at internasjonale konvensjonar sjølvsagt skulle haldast.

Før avstemminga i Folketinget erkjende Støjberg frå talarstolen at ho hadde gjort feil, men hevda vidare at ho ikkje braut lova.

– Eg veit kva eg har sagt og gjort, og eg veit at eg ikkje beordra nokon til å gjere noko ulovleg, sa ho.

Tidlegare statsminister Lars Løkke Rasmussen, også han frå Venstre, oppmoda Folketinget til å seie nei til riksrett, fordi det ifølgje han kan vere splittande for den danske befolkninga.

Likevel stemde fleirtalet i Venstre for å stille henne for riksrett. I forkant av avstemminga i Folketinget var det representantar frå Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige som sterkast talte til forsvar for henne.

Det blir venta at riksrettssaka startar seinare i år. Det blir den sjette riksrettssaka i Danmarks historie. Blir Støjberg funne skuldig, kan ho bli bøtelagd eller dømd til fengsel på vilkår.

