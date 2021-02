Demokratane: Trump sette livet til alle kongressmedlemmene i fare

utenriks

Påstanden blir fremja i saksdokument som Representanthuset, som fungerer som aktorat, har sendt til Senatet i forkant av riksrettssaka som skal førast mot Trump neste veke.

– I eit alvorleg svik mot sin presidenteid eggja president Trump ein valdeleg mobb til å angripe USAs Capitol under fellesseansen, og dermed hindre godkjenninga av Joe Biden som vinnar av presidentvalet, seier dei demokratiske folkevalde med kongressmedlem Jamie Raskin i spissen, i dei førebuande rettsnotata.

– Ein manglande dom vil gi mot til framtidige leiarar til å prøve å behalde makta med alle middel – og vil antyde at det ikkje finst noka grense ein president ikkje kan krysse, heiter det vidare.

Det amerikanske folket må vernast «mot ein president som provoserer fram vald for å velte vårt demokrati», meiner Demokratane.

Trumps advokatar er venta å sende inn sine eigne rettsdokument tysdag. Ein av advokatane, David Schoen, sa måndag til Fox News at dei vil argumentere for at rettssaka er grunnlovsstridig. Dei meiner dessutan at forsøk på å hindre Trump frå å få politiske verv i framtida, er udemokratisk og at utsegnene hans blir verna av ytringsfridommen.

(©NPK)