Duterte: EU held AstraZeneca som gislar

utenriks

I ein tv-tale måndag kveld sa Duterte at regjeringa hans gjer alt for å sikre koronavaksine, men at Filippinane slit med å finne leverandørar.

– Vi er ikkje så mektige som EU. Vi har pengar, vi er klare, beredskapen er på plass. Men EU held AstraZeneca som gislar, sa han.

EUs nye kontrollsystem for vaksineeksport kan nyttast for å blokkere eksport til land som Filippinane, hevda Duterte.

Verdshelseorganisasjonen (WHO) kritiserte nyleg det same systemet og kalla det eit bekymringsfullt teikn på vaksinenasjonalisme.

(©NPK)