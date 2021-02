EU forsvarer koronainnsats trass kritikk frå fleire hald

utenriks

Rett før helga klarte EU å inkludere Nord-Irland i eit vedtak om eksportkontroll for vaksinar. Dermed låg det an til at det dukka opp ei hard grense på den irske øya, noko EU gjennom heile brexitprosessen har sagt ikkje må skje.

Det siste vart retta opp før det vart ein realitet, men skaden på EUs omdømme var allereie skjedd. Fleire britiske medium framstilte EU som upåliteleg, medan den britiske regjeringa heldt ein etter måten låg profil.

– Viktig å rette opp

– Dette er sånt som skjer når ein jobbar så raskt som mogleg med å handtere ein situasjon som er i stadig utvikling, seier EU-kommisjonens talsmann Eric Mamer.

– Vi har eit uttrykk som seier at det berre er paven som er ufeilbarleg. Det viktige er at ein ser ting så tidleg som mogleg – i dette tilfellet før det var endeleg fastsett – og rettar dei, seier han.

Etter å ha retta opp i Nord-Irland-tabben, står EU ved planen om eksportkontroll for å hindre at produsentar sender vaksinar ut av EU før unionen har fått det han er lova. Verdshelseorganisasjonen (WHO) har sagt at dei nye eksportreglane «ikkje er til hjelp».

Noreg, som er ein del av EUs vaksineavtalar, er unnatekne frå den nye eksportkontrollen.

Trur tidsplanen held

Innstramminga kjem fordi EU er på etterskot med vaksineutrullinga i dei 27 medlemslanda. Unionen ligg bak mellom anna Israel og Storbritannia – og sine eigne planar. Samstundes er det mykje på spel for EU-kommisjonen, som ønskjer å vise verdien av å samarbeide mot pandemien.

Kommisjonen har mellom anna fått kritikk for ikkje å ha vore tidlegare ute med dei store vaksineavtalane. AstraZeneca har antyda at dette gjer at EU har hamna bak Storbritannia i køen. Britane bestilte vaksinane sine fleire månader tidlegare. Samstundes er det brei semje om at EU har forhandla fram betre prisar for vaksinen enn medlemslanda kunne klart på eiga hand.

Trass tilbakeslaga den siste tida, trur EU at medlemslanda vil nå målet til kommisjonen om å vaksinere 70 prosent av alle vaksne innan sommaren er omme. Innan utgangen av juni reknar EU med å ha fått 400 millionar vaksinedosar.

