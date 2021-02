Navalnyjs team oppmodar til nye demonstrasjonar

utenriks

Førre helg og helga før var det demonstrasjonar mot rettsforfølginga av Navalnyj i ei rekkje russiske byar. Tusenvis vart arresterte.

Ein domstol i den russiske hovudstaden vedtok tysdag kveld at Navalnyjs vilkårsdom skulle gjerast om til fengsel i 3,5 år.

Bakgrunnen er brot på vilkåra for ein vilkårsdom for underslag og kvitvasking som han fekk i 2014. Over 300 personar som prøvde å demonstrere utanfor domstolen, vart arresterte tysdag, ifølgje OVD Info.

Navalnyj, som er ein av president Vladimir Putins fremste kritikarar, hevdar at dommen frå 2014 var politisk motivert.

