utenriks

Uavhengige ekspertar seier dei nye opplysningane dempar bekymringa over manglande openheit rundt vaksinen, som russarane allereie har byrja å rulle ut og som er eksportert til fleire land.

Dei førebels funna viser at vaksinen, som blir gitt i to dosar, er svært effektiv og blir godt tolt av deltakarar over 18 år i den siste fasen av klinisk testing, seier medforfattar Inna Dolzjikova ved Russlands nasjonale forskingssenter for epidemiologi og mikrobiologi.

