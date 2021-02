Sverige vil ikkje gi AstraZeneca-vaksine til eldre

utenriks

Fleire land har den siste tida påpeika at det ikkje er nok informasjon til å fastslå om den svensk-britiske vaksinen er effektiv på eldre pasientar. EUs legemiddeltilsyn har likevel godkjent vaksinen for alle vaksne.

Sverige vil på det noverande tidspunktet ikkje bruke koronavaksinen frå AstraZeneca på innbyggjarar over 65 år. Dei får i staden andre vaksinar, opplyser Folkhälsomyndigheten på eit pressemøte tysdag ifølgje TT.

Spørsmålet er òg til vurdering hos Folkehelseinstituttet her i landet. Det er varsla at ei avgjerd vil bli kunngjord torsdag.

– Vi har ikkje fått all produktskildring på vaksinen enno. Det må vere på plass før i kan seie noko om vaksinen, opplyser FHIs medievakt til NTB.

AstraZenecas vaksine er utvikla i samarbeid med Universitetet i Oxford.

Det har oppstått spørsmål om kor effektiv vaksinen er blant eldre. Det europeiske legemiddelkontoret tilrådde vaksine til vaksne i alle aldrar då han vart godkjend førre veke, men fleire land har likevel rådd mot å setje ho på eldre menneske.

Tyskland seier nei

I Tyskland har styresmaktene sagt at dei ikkje vil tilrå at personar over 65 år skal få ho. Det italienske legemiddelverket godkjende laurdag vaksinen for alle vaksne, men tilrådde alternativ for personar over 55 år.

– Det er klart at eldre ikkje vil bli vaksinert med denne vaksinen, seier Michal Dworczyk, som har ansvar for vaksinasjonsprogrammet i Polen.

I kliniske studiar har AstraZeneca-vaksinen vist seg å vere 62 prosent effektiv for å forhindre sjukdommen covid-19.

Hovudproblemet er at det har vore mangel på data frå eldre deltakarar i testperioden. Legemiddelselskapet AstraZeneca og samarbeidspartnaren Oxford-universitetet har vore opne om at færre enn 10 prosent var 65 år eller eldre. Berre 450 deltakarar var over 70 år.

Til samanlikning var meir enn 40 prosent av deltakarane i vaksineforsøka til Pfizer og Biontech over 55 år.

– Misforstår

Dette betyr ikkje at AstraZeneca-vaksinen ikkje fungerer bra for eldre, men at det er lite data som kan bevise at han gjer det.

– Det er trist å sjå at folk misforstår situasjonen, seier smittevernkonsulent Peter English til AFP.

– Dei forvekslar mangel på data med mangel på verknad.

Då EUs legemiddeltilsyn EMA behandla søknaden om godkjenning, påpeika dei at det ikkje er tilstrekkeleg data for å vite med tryggleik kor effektiv AstraZeneca-vaksinen er for eldre.

– Likevel er det venta at han gir vern, sidan ein kan sjå ein immunrespons i denne aldersgruppa, heitte det i EMAs vurdering.

Vaksinen kan brukast hos eldre vaksne, konkluderte tilsynet, slik han allereie blir i Storbritannia, som var det første landet som godkjende han for bruk.

Trass i godkjenninga, har EMA halde litt tilbake. Tilsynet noterer seg at tilgjengelege data frå kliniske studiar «ikkje gir rom for eit estimat av vaksineeffekt hos pasientar over 55 år».

Dragkamp om leveransar

Den vitskaplege debatten om effektivitet kjem samtidig som det går føre seg ein politisk krangel om fordeling. Det britisk-svenske farmasiselskapet sa søndag at dei vil auke vaksineleveransen til EU med 9 millionar dosar etter at det ei veke før kutta dramatisk i planlagde sendingar.

Frankrikes president Emmanuel Macron blanda seg inn i krangelen førre veke då han siterte aviser som omtalte vaksinen som «kvasi-effektiv» for folk over 65 år.

– Det eg kan stadfeste er at dei tidlege resultata ikkje er oppmuntrande for 60-65-åringar når det gjeld AstraZeneca, sa Macron.

Kommentaren vart avfeia som eit utspel i dragkampen om vaksinane av John Bell, ein av personane som stod bak utviklinga av vaksinen.

Medisinsk spesialist Eric Caumes påpeika at fleire land, inkludert Frankrike, vaksinerer personar over 80 år med Pfizer og Biontechs vaksine.

– Vi kjenner ikkje effektiviteten i denne aldersgruppa, sa han til TV-kanalen BFM.

