Telenors nettverk er oppe igjen i Myanmar

utenriks

– Samtidig som kuppet skjedde fekk vi beskjed om å stengje nettet vårt i nokre regionar. Det gjorde vi, men vår uttalte politikk er at vi seier frå og gjer bekymringa vår klar, seier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor til E24.

Han har uttalt at Telenor er bekymra over utviklinga, men stadfestar at nettverket er oppe, distribusjonen er oppe og at konsernet igjen betener kundane sine.

Det norske selskapet var blant dei første utanlandske aktørane på den myanmarske marknaden etter at det vart sett i gang ein demokratiseringsprosess. No omtaler Brekke det som skjer i Myanmar som trist.

– Vi gjekk inn i Myanmar i 2014, og vi har vore ein del av demokratiprosessen vi har sett i dette landet, seier han, og legg til at det er trist å sjå at denne prosessen no har teke eit steg tilbake, sa han i samband med resultatpresentasjonen tysdag formiddag, ifølgje Dagens Næringsliv.

(©NPK)