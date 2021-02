Danmark utviklar digitalt vaksinepass

utenriks

Passet skal utviklast i samarbeid med nærings- og kulturlivet, opplyste det danske finansdepartementet onsdag.

Første trinn er at danskar frå slutten av februar kan gå inn på ei nettside som stadfestar vaksinestatusen, på same måte som dei i dag kan sjekke testresultat for covid-19. Deretter skal det lagast eit digitalt vaksinepass som kan rullast ut raskt dersom helsefaglege vurderingar tillèt det, skriv regjeringa. Passet skal oppfylle krava om dokumentasjon som blir stilt i EU.

Målet er at løysinga kan bidra til ei gradvis gjenopning av samfunnet igjen og er mellom anna tenkt å kunne leggje til rette for jobbreiser.

– For å restarte det danske samfunnet er det avgjerande at bedriftene kan komme i full drift igjen. Mange danske verksemder er globale med heile verda som marknad, seier fungerande finansminister Morten Bødskov.

På ei orientering for media understreka han at det framleis er viktig å stå saman for å halde smitten nede. Departementet seier òg at eit vilkår for å ta vaksinepasset i bruk, er at det skjer på ein helsemessig forsvarleg måpte. Det blir mellom anna påpeika at det framleis ikkje er avklart om ein kan spreie smitte sjølv om ein er vaksinert.

