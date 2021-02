Danske «Et glass til» er nominert til Golden Globe

utenriks

Mads Mikkelsen er blant dei som spelar i filmen, som er regissert av Thomas Vinterberg.

Saman med tre lærarkollegaer testar Mikkelsens rollefigur ut Finn Skårderuds påståtte tese om at mennesket er fødd med ein halv promille for lite i blodet. Den norske psykiateren har påpeika at han aldri eigentleg har fremja ein slik teori, men han har skrytt av filmen.

Danskane får endå ein nominasjon. HBO-serien «The Undoing», som er regissert av danske Susanne Bier, er nominert i kategorien for beste miniserie. Der konkurrerer han mot «Normal People», «The Queen's Gambit», «Small Axe» og «Unorthodox».

Flest nominasjonar av alle har den Netflix-produserte filmen «Mank», som er regissert av David Fincher, fått. Filmen er nominert i heile seks kategoriar, blant dei beste dramafilm.

Der konkurrerer han mot «The Father», «Nomadland», «The Trial of The Chicago 7» og «Promising Young Woman». I kategorien for beste musikal eller komedie er «Borat Subsequent Moviefilm», «Hamilton», «Music», «Palm Springs» og «The Prom» nominert.

I kategorien beste originalmusikk i ein spelefilm, er svenske Ludwig Göransson nominert for musikken til Christopher Nolan's «Tenet».

