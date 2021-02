Duka for avstemming i Kongressen om å avsetje Taylor Greene

utenriks

Demokratanes fleirtalsleiar Steny Hoyer hadde onsdag eit møte med leiaren for Republikanarane i Representanthuset, Kevin McCarthy.

Hoyer seier at det ikkje er noko anna alternativ enn å halde ei avstemming torsdag om å ta frå Greene komitéoppgåver og dermed vengeklippe den omstridde republikanaren. Ein talsperson for McCarthy seier at han vil ta opp saka med partikollegaene sine.

Greene har fått hard kritikk frå begge fløyer i amerikansk politikk, mellom anna den mektige republikanske senatoren Mitch McConnell.

Greene har støtta ei rekkje konspirasjonsteoriar, som er fremja mellom anna av QANON-rørsla. Ho har òg fått mykje kritikk for å støtte Donald Trumps påstandar om valfusk.

46-åringen, som er nyvald kongressrepresentant frå Georgia, har i tillegg gitt si støtte til innlegg i sosiale medium om å avrette demokratanes Nancy Pelosi og henge Barack Obama.

Republikanarane sette Greene i utdannings- og arbeidskomiteen. Denne avgjerda har vore gjenstand for mykje kritikk sidan Greene tidlegare har påstått at ei rekkje skuleskytingar ikkje har funne stad. Ho sit òg i budsjettkomiteen.

Greene viser få teikn til å moderere seg og skreiv onsdag dette på Twitter:

– Uansett kva @GOPLeader gjer, så blir det aldri nok for Hatar-Amerika-Demokratane.

@GOPLeader er McCarthys Twitter-konto.

