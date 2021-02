FN-domstolen skal vurdere oppheving av USAs sanksjonar mot Iran

utenriks

– Ein ny rettsleg siger for Iran, tvitrar Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif.

Tidlegare USA-president Donald Trump gjeninnførte sanksjonar mot Iran i 2018 etter at han trekte USA ut av atomavtalen. Iran meiner at amerikanske styresmakter har brote ein vennskapstraktat frå 1955 mellom dei to landa.

Det same året bad ICJ USA om å lette på sanksjonane mot humanitære varer, utan at dette vart teke til følgje. USA meiner at ICJ ikkje har jurisdiksjon og meiner domstolen må forkaste heile saka.

No skal domstolen altså ta opp saka, men ei endeleg avklaring kan komme først om nokre månader eller år.

(©NPK)