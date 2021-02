Kina sender ti millionar vaksinedosar til utviklingsland

utenriks

– Vi håpar at landa som har moglegheit, vil handle, støtte Covax gjennom konkrete tiltak, støtte arbeidet til Verdshelseorganisasjonen WHO, og hjelpe utviklingsland til å få tilgang til vaksinar innan kort tid, sa talsperson for Kinas utanriksdepartement, Wang Wenbin på den daglege orienteringa onsdag.

Covax-programmet til WHO har som mål å sikre utviklingsland tilgang til koronavaksinar. WHO er òg i ferd med å hastegodkjenne kinesiske vaksinar.

Kina har likevel allereie sendt store leveransar med dei eigenutvikla vaksinane sine til utviklingsland.

(©NPK)