Mexico godkjenner russisk koronavaksine

Legemiddelverket Cofepris gav nødgodkjenninga tysdag kveld, opplyser visehelseminister Hugo Lopez-Gatell.

Godkjenninga kom på plass same dag som det medisinske tidsskriftet The Lancet publiserte førebelse testresultat frå fase tre-studien av den russiske vaksinen. Studien viser at Sputnik V er 91,6 prosent effektiv.

Måndag skreiv Mexico under ein kontrakt med Russland om 400.000 vaksinedosar som blir leverte denne månaden.

Mexico gav grønt lys for Pfizers vaksine i desember og AstraZenecas vaksine i januar. Så langt har landet motteke rundt 675.000 dosar, alle frå Pfizer, eit tal som monnar lite i eit land med 126 millionar innbyggjarar.

Mexico er hardt ramma av pandemien.

