Russland kallar internasjonale Navalnyj-reaksjonar «hysteri»

utenriks

Den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov meiner at reaksjonane har vore overdrivne. Han meiner òg at Russland-dekninga i vestlege medium har vore einsidig.

Kravet i vestlege land om at Navalnyj lauslatast er «arrogant og upassande», seier Lavrov, som også peikar på at handteringa til russisk politi av demonstrantar er langt mildare enn i mange vestlege land.

Det har vore store demonstrasjonar over heile Russland dei siste vekene, og etter at dommen fall tysdag, oppstod det fleire. Mange vart arresterte av politiet, og onsdag hevdar aktivistar at det har vore ytterlegare 1.400 arrestasjonar.

