Trumps nye advokatar satsar på eit aggressivt forsvar

utenriks

David Schoen og Bruce Castor skal forsvare den tidlegare presidenten mot tiltalen om å ha eggja til storminga av Kongressen den 6. januar.

Dei to er godt kjende frå før. Ifølgje AFP er begge rekna som sjølvsikre, tøffe og medievante ekspertar på strafferett, som kan live opp det som allereie er venta å bli ei nasjonal kringkasta framsyning.

Etter planen skal riksrettssaka starte tysdag neste veke.

Sexhandel og mafia

59 år gamle Castor var lenge statsadvokat i Pennsylvania og vart etter kvart leiar for påtalemakta i delstaten. I 2005 vart han kritisert for å nekte å ta ut tiltale mot TV-stjerna Bill Cosby for valdtekt fordi han meinte saka var for svak. I staden reiste han søksmål mot det antekne offeret.

Cosby vart kjend skuldig i valdtekt i 2018.

Schoen er ein skrankeadvokat frå Atlanta i Georgia, kjend for å ta særleg vanskelege saker og klientar. Mellom anna vurderte han å forsvare den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein, som var skulda for seksuelt misbruk av mindreårige og menneskehandel.

– Eg representerer berykta personane av alle slag, sa Schoen i eit intervju med Atlanta Jewish Times i fjor og viste mellom anna til organiserte kriminelle frå Russland, Israel og Italia.

Snikrar strategi

Schoen og Castor kom på banen etter at Butch Bowers, Deborah Barbier og tre andre advokatar sist laurdag trekte seg frå Trumps team av forsvararar.

Dei to vart utnemnde søndag og fekk dermed berre ei dryg veke på seg til å snikre ein strategi som sikrar at ekspresidenten får støtte frå tilstrekkeleg mange republikanarar i Senatet, og slik unngår å bli dømd.

Vegen dit ser ikkje altfor vanskeleg ut. Ein fellande dom krev to tredels fleirtal av dei 100 representantane i Senatet, med andre ord minst 66 stemmer.

Men 45 av av dei 50 Republikanarane har allereie signalisert at dei meiner Trump ikkje kan dømmast sidan han har gått av som president.

Politisk våpen

Dei to advokatane hevdar at Demokratane bruker riksrettssaka som eit politisk våpen for å hindre Trump i å kunne stille som presidentkandidat igjen.

I eit intervju med Fox News seier Schoen at dei òg vil argumentere for at saka er grunnlovsstridig, noko mange jussekspertar er usamde i, og dessutan udemokratisk og unødvendig splittande.

– I tillegg kviler saka på det svakaste juridiske grunnlaget eg har sett i levetida mi, seier han.

Men ifølgje rapportar har Trump sjølv insistert på at hovudargumentet skal vere at valresultatet som førte Joe Biden inn i Det ovale kontor, er basert på fusk.

Det var nettopp denne gjentekne påstanden som førte til at Trump-supporterar storma Kongressen.

– Teste grunnlova

Trumps påstandar om valfusk har vorte avviste av ei rekkje rettsinstansar heilt opp til Høgsterett, og å klynge seg til dette argumentet kan føre til at støtta blant republikanarane forvitrar.

At Trump insisterte på denne strategien skal òg ha vore grunnen til at hans førre advokatteam kasta inn handkleet.

Dei nye forsvararane trekkjer på si side fram grunnlova i fleire av argumenta sine overfor Senatet. I eit skriv argumenterer dei for at Trump ikkje kan stillast for riksrett fordi han no er ein vanleg borgar. Dei seier òg han verken hadde til hensikt å blande seg inn i Kongressens formalisering av valresultatet eller spelte noka rolle i storminga og at det han sa til tilhengjarane sine uansett er verna av den grunnlovsfesta ytringsfridommen.

– Styrken til grunnlova skal no testast som aldri før i historia, sa Castor i ei fråsegn då Trumps nye advokatteam vart kjend.

Sjølve riksrettssaka blir formelt klubba i gang 9. februar.

(©NPK)