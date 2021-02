Ukraina stengjer tre av TV-kanalane til opposisjonen

utenriks

I eit dekret inndreg presidenten kringkastingslisensane og frekvensane kanalane brukar. I tillegg til omsynet til tryggleiken i riket blir sendeforbodet grunngitt med at kanalane spreier russisk propaganda.

I ei felles fråsegn seier kanalane ZIK, NewsOne og 112 at forbodet er «eit oppgjer med ubehagelege medium». Dei tre kanalane blir rekna som talerøyr for det russiskvennlege partiet Opposisjonsplattform – for livet, som har tyngda si sør og aust i landet.

I to meiningsmålingar den siste tida er partiet nest størst, men det blir anteke å kunne få flest stemmer i eit val.

