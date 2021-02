utenriks

– Vi fordømmer arrestasjonen og siktinga mot Aung San Suu Kyi og andre valde politikarar. Dei må lauslatast umiddelbart, og siktingane må fjernast, skriv utanriksminister Dominic Raab på Twitter torsdag.

Suu Kyi var regjeringssjef inntil militærkuppet på måndag.

Militæret skuldar henne for å ha importert walkietalkiar ulovleg og for deretter å ha brukt dei utan at det var gitt løyve til det.

