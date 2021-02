CNN: Helsestyresmakter i USA fryktar at britisk virusmutasjon er meir dødeleg

utenriks

– Vi veit at nokre variantar er meir smittsame, og det er òg fleire og fleire data som antydar at B117-varianten faktisk kan vere meir dødeleg, seier leiaren i CDC, Rochelle Walensky.

Ho legg til at undersøkingar viser at menneske som er smitta med ulike nye variantar, vanlegvis ikkje har brukt munnbind eller halde sosial avstand, skriv CNN.

Statsministeren i Storbritannia Boris Johnson sa for snart to veker sidan at den britiske mutasjonen kan vere meir dødeleg. Det vart møtt med skepsis, og fleire meinte at det var for tidleg å konkludere på bakgrunn av berre nokre få undersøkingar.

Ekspertar har tidlegare fastslått at mutasjonen er meir smittsam enn det opphavlege koronaviruset, men førebels vurdert at det ikkje er meir dødeleg.

(©NPK)