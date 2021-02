Demokratane ber Trump vitne under eid

utenriks

Det formelle brevet vart overlevert Senatet torsdag.

Rådgivarane til den tidlegare presidenten har så langt ikkje svart på førespurnader om å kommentere saka.

Riksrettssaka mot Trump startar etter planen i Senatet tysdag 9. februar.

Trump blir skulda for å ha oppmuntra til valdelege, dødelege, øydeleggjande og undergravande handlingar i samband med storminga av kongressbygningen 6. januar. Han blir òg skulda for ha undergrave og prøvd å hindre godkjenninga av resultatet av presidentvalet.

For at Trump skal kunne bli dømd, trengst det to tredels fleirtal i Senatet. Det føreset at minst 17 av dei republikanske senatorane sluttar seg til Demokratane, noko som ikkje er venta om ikkje Republikanar-leiaren i Senatet, Mitch McConnell, skulle stemme for.

Donald Trump vart òg stilt for riksrett vinteren 2020. Han vart då frikjent av det republikanske fleirtalet.

