Facebook mellombels stengt i Myanmar

Seint onsdag kveld sende transport- og kommunikasjonsdepartementet i Myanmar ut ein ordre til teleselskapa som opererer i landet, om å blokkere tilgangen til Facebook fram til midnatt 7. februar.

Torsdag morgon lokal tid stadfesta Facebook at ordren var tredd i kraft.

– Vi er klar over at Facebook er utilgjengeleg for nokon, sa ein talsperson for selskapet til AFP.

– Vi oppmodar styresmaktene til å rette opp igjen sambandet slik at folk i Myanmar kan kommunisere med familie og venner og få tilgang på viktig informasjon, seier talspersonen vidare.

Telenor er blant operatørane i Myanmar. Mobilnettet til selskapet vart stengt ned då militæret tok makta natt til måndag. Dagen etter melde Telenor at tenestene var retta opp igjen.

Natt til torsdag norsk tid stadfesta Telenor at ordren til militærjuntaen om mellombels stenging av Facebook òg omfattar verksemda til det norske selskapet.

Telenor opplyser at det ikkje hadde andre val enn å følgje ordren, men selskapet meiner ordren verken er basert på nødvendigheit eller proporsjonalitet etter internasjonale menneskerettar.

Ifølgje NetBlocks, som held auge med avbrot i nettenester verda over, var òg andre Facebook-eigde tenester som Instagram og WhatsApp nede i Myanmar.

