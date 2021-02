HRW: Kameruns hær stod bak drap på ni sivile i landsby

utenriks

Landsbyen ligg i den engelskspråklege delen av landet, som lenge har vore prega av eit separatistopprør mot dei fransktalande styresmaktene i landet.

Det aktuelle angrepet fann stad 10. januar, og torsdag skulda HRW dei militære styrkane i landet for å stå bak massakren.

– Augnevitne seier at soldatar drap ni menneske, mellom dei ei 50 år gammal kvinne og ei seks år gammal jente, og at dei gjekk frå hus til hus for å leite etter separatist-krigarar og våpen. Dei trua innbyggjarane og sette fyr på eigedelane til folk, heiter det i ei fråsegn frå HRW.

Hæren avviste 11. januar at dei hadde drepe sivile i landsbyen, og kalla operasjonen for eit «førebyggjande raid retta mot stillingane til terrorgrupper».

(©NPK)