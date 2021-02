Indiske kjendisar ber Rihanna og Greta Thunberg halde seg unna bondekonflikten

utenriks

– Kvifor pratar vi ikkje om dette?! skriv Rihanna til sine over hundre millionar følgjarar på Twitter.

Ho har òg lenkja til ein nyheitsartikkel om at internett er stengt for titusenvis av indiske bønder som sidan november har slått leir ved hovudstaden New Delhi for å protestere mot ei reform som dei fryktar vil føre til at dei vil tene langt mindre på varene sine.

Greta Thunberg har òg tvitra og delt ein artikkel med same tema.

– Vi står saman med bondeprotestane i solidaritet, lyder kommentaren.

Den indiske cricket-stjerna Tendulkar er ikkje imponert.

– Ytre krefter må gjerne sjå på, men ikkje delta, skriv han på Twitter og fastslår at spørsmålet berre gjeld India.

Bollywood-stjerna Kangana Ranaut, som støttar statsminister Narendra Modi, går så langt som å kalle demonstrantane «terroristar». Ho stemplar òg Rihanna som ein tulling.

(©NPK)