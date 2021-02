Inger Støjberg melder seg ut av Venstre

utenriks

Støjberg vil halde fram som ikkje-bunden medlem av Folketinget. Det opplyser ho sjølv til Skive Folkeblad.

Ho beskriv avgjerda som «uendeleg tung», men ser ikkje nokon annan utveg.

– I den perioden eg er inne i no, er det å vere eit ikkje-bunde medlem den beste måten eg kan halde fram med å kjempe for dei verdiane eg står for, seier Støjberg til avisa.

Folketinget vedtok tysdag at Støjberg skulle stillast for riksrett. Bakgrunnen er at ho i 2016 gav instruks om at asylsøkjarpar ikkje fekk bu saman dersom kvinna var under 18 år.

