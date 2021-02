Israelsk data: Kan ikkje stadfeste at Pfizer hindrar smittespreiing

utenriks

Det er heller ikkje kjent om vaksinen kan bidra til flokkimmunitet, ifølgje opplysningar frå Israels vaksinasjonskampanje.

Tidlegare tal frå Israel, som vart publisert for nokre dagar sidan, viste at det har vore svært liten smitte blant dei vaksinerte. Men element i denne studien gjer at dei ikkje kan slå fast dette.

Det var berre personar som har symptom på korona, som vart brukte i forskinga, og ikkje ei rekkje tilfeldige utvalde av dei vaksinerte. Dermed har dei ikkje tilstrekkeleg data på kor mange vaksinerte personar som kan bere på viruset utan å ha symptom.

Landet er i gang med det som blir beskrive som den raskaste vaksinasjonskampanjen i verda per innbyggjar. Så langt har dei gitt den første dosen av Pfizer-vaksinen til omtrent 35 prosent av befolkninga på ni millionar.

Israel sikra seg ei betydeleg mengd dosar ved å betale over marknadsprisen og ved å inngå ein datadelingsavtale med Pfizer. Avtalen går ut på at Israel, som har eit av dei beste medisinske datasystema i verda, vil dele informasjonen om effekten av vaksinen med Pfizer.

Trass i framgang i vaksinasjonen registrerer Israel framleis daglege smittetilfelle på over 5.000.

