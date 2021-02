Mexico i ferd med å gå tom for vaksinar

utenriks

Til saman 161.240 personar med koronasmitte er døde i Mexico så langt i pandemien, viser dei oppdaterte tala frå helsedepartementet onsdag.

Same døgnperiode registrerte styresmaktene 12.153 nye smittetilfelle. Dermed har totalt 1,89 millionar menneske i landet fått påvist smitte sidan pandemien braut ut.

For Mexico hastar det å få i gang koronavaksinasjonen for fullt. Til no har landet motteke 766.000 dosar frå Pfizer, og 686.000 av desse er allereie brukte opp. Neste sending kjem ikkje før i midten av februar.

Først i slutten februar får landet tilsendt 400.000 dosar av Sputnik V-vaksinen frå Russland.

