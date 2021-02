Republikanarane blir venta å slå ring om den kontroversielle Greene

utenriks

Men det er planlagt ei votering seinare torsdag om plassen hennar i to komitear i Representanthuset, og der kan det demokratiske fleirtalet få henne fjerna.

Greene vart valt inn frå Georgia i november, men har allereie vakt strid på grunn av ei rekkje provoserande utsegner om konspirasjonsteoriar og valfusk.

Greene har fått hard kritikk frå begge fløyer i amerikansk politikk, mellom anna den mektige senatoren til republikanarane Mitch McConnell. Han kalla henne for ein kreftsjukdom i rekkjene til partiet og skulda henne for å setje fram sprø løgner.

Vegen vidare

Det er knytt stor spenning til korleis Det republikanske partiet vil handtere Greene-saka. Etter Donald Trumps avgang har partiet vore i drift, utan ei klar retning og ein grunnleggjande ideologisk debatt om vegen framover.

Spørsmålet er om partiet skal vidareføre Trumps uortodokse og konfronterande stil eller bli eit meir tradisjonelt konservativt parti som kan søkje kompromiss over partigrensa.

Republikanarane sette Greene i utdannings- og arbeidskomiteen. Denne avgjerda har vore gjenstand for mykje kritikk sidan Greene tidlegare har påstått at ei rekkje skuleskytingar ikkje har funne stad. Ho sit òg i budsjettkomiteen.

Unnskyldning

Greene har ikkje vist antydning til angar for utsegnene sine, men onsdag kveld lokal tid skal ho i eit møte bak lukka dører ha bede partifellane sine om unnskyldning og beklaga at ho har sett dei i ein vanskeleg situasjon.

Minoritetsleiaren i Representanthuset, republikanaren Kevin McCarthy, seier til CNN at Greene har teke avstand frå konspirasjonsrørsla QAnon og trekt tilbake oppmodinga si til vald mot demokratar.

MacCarthy seier at partiet ikkje har tenkt å straffe henne. Dette har han orientert den demokratiske leiaren i Representanthuset, Nancy Pelosi, om. Ho repliserte at republikanaranes feigskap og vegring mot å handtere tilfellet Greene tvingar fram ei votering om plassen hennar i dei to komiteane.

Simpelt fleirtal

For at resolusjonen skal bli vedteken, blir han ha enkelt fleirtal. Demokratane har 221 plassar i Representanthuset, medan republikanarane har 211.

– Vi kan ikkje hindre henne i å snakke i veg, men vi kan gjere henne så godt som makteslaus, seier Debbie Wasserman, demokrat frå Florida, ifølgje Reuters.

Under møtet blant republikanarane onsdag vart det òg bestemt at Liz Cheney skal vere nummeret tre til partiet i Representanthuset, sjølv om ho var ein av ti republikanske representantar som støtta forslaget om å reise riksrett mot tidlegare president Donald Trump.

Den mest konservative fløya i partiet ville nedgradere henne, men fleirtalet ville det annleis.

