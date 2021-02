Sverige fryktar tredje bølgje – forlengjer heimekontor fram til sommaren

utenriks

– Uvissa er stor, ikkje minst på grunn av talet på virusmutasjonar. Viss vi ikkje er årvakne, kan situasjonen raskt forandrast, sa statsminister Stefan Löfven på ein pressekonferanse torsdag.

Landet registrerte torsdag 89 nye koronarelaterte dødsfall, og dermed passerte dei 12.000 totalt.

Statsepidemiolog Anders Tegnell seier at det er stor risiko for at landet no står overfor den tredje smittebølgja. Han peikar på at dette avheng mykje av korleis situasjonen utviklar seg med tanke på den såkalla britiske virusvarianten.

Torsdag forlengde svenskane skjenkeforbodet med minst éi veke. Skjenkestadene i Sverige kan ikkje servere alkohol etter klokka 20. Styresmaktene vil truleg fredag forlengje forbodet til å gjelde ut februar.

Styresmaktene utvidar òg tilrådinga om heimekontor til å gjelde fram til 31. mai.

(©NPK)