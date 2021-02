utenriks

Målet er å få det klart og tilgjengeleg innan sommaren, opplyste svenske styresmakter under ein pressekonferanse torsdag.

– Dette er nok nesten like etterlengta som vaksinasjonen. Ei kvittering for at du har fått sprøyta, kanskje ei moglegheit til å reise til utlandet, sa sosialminister Lena Hallengren.

Rundt 260.000 personar har så langt fått den første vaksinedosen i Sverige.

