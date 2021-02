utenriks

Blant dei 53 medlemslanda i det europeiske området til FN-byrået, har eitt av tre land opplevd at kreftbehandlingar har vorte heilt eller delvis utsette på grunn av covid-19. Pandemien har ført til både belastningar på helsesystem og reiseavgrensingar for pasientar.

I Nederland og Belgia vart talet på kreftdiagnosar redusert med 30–40 prosent under nedstengingane i 2020. For Kirgisistans nasjonale senter for onkologi fall det med heile 90 prosent i same periode.

(©NPK)