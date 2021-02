WHO-inspektørar diskuterer lab-teori med kinesiske styresmakter

utenriks

Dei har mellom anna diskutert teoriar om at koronaviruset kan vere leke frå eit laboratorium. Dette er ein av fleire teoriar om opphavet til pandemien, men utan at det er lagt fram bevis for påstanden.

I eit intervju torsdag, dagen etter at ekspertane møtte kinesiske kollegaer, peikar WHO-forskar Ben Embarek ikkje på spesifikke teoriar, men han kallar somme av dei for irrasjonelle.

– Må stole på fakta

Han understrekar at dei ikkje kjem til å kaste bort tid på å jakte etter dei villaste påstandane, men at dei vil stole på vitskap og fakta.

– Dersom vi byrjar å følgje og jage spøkjelse her og der, vil vi aldri komme oss nokon stad. Så det er viktig at vi forstår kvar desse teoriane kjem frå, seier Embark.

Inspektørane har besøkt fleire stader i Wuhan som kan knytast til utbrotet. Dette inkluderer Huanan-marknaden, sjukehusa som tok imot dei første koronapasientane, og høgtryggingslaboratoriumet P4 som forskar på ekstremt smittsame sjukdommar.

Blir ikkje noko endeleg svar

Embarek sa at turen deira til Wuhan, som blir runda av i neste veke, ikkje vil føre til ein endeleg konklusjon om korleis viruset smitta frå dyr til menneske.

– Vi kjem ikkje til å få den ultimate fulle forståinga av opphavet til dette viruset, men det vil vere eit viktig steg i riktig retning, sa han.

Det er over eit år sidan koronaviruset først vart oppdaga i den kinesiske byen Wuhan. Sidan då har over 100 millionar menneske vorte smitta og over 2,2 millionar døydd, medan delar av verdsøkonomien har vorte lagd i ruinar.

Kina har vorte kritisert for å ha halde tilbake informasjon om covid-19-utbrotet, særleg i dei tidlege fasane av pandemien.

(©NPK)