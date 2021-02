EU ønskjer seg den russiske Sputnik V-vaksinen

utenriks

EUs utanrikssjef Josep Borrell var fredag i Moskva i samtalar med den russiske utanriksministeren Sergej Lavrov.

– Som du veit, står vi overfor ein mangel på vaksinar, sa Borrell på pressekonferansen etter møtet, der Borrell peikte på at endå ein vaksine vil vere velkommen i EU.

Analysar har vist at den russiske vaksinen er 91,6 prosent effektiv, ifølgje det medisinske tidsskriftet The Lancet. Det er gode nyheiter for heile menneskja, sa Borrell fredag.

Ungarn har alt godkjent vaksinen, som også er seld til ei rekkje andre land. Fleire europeiske land har vist interesse.

