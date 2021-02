EU-leiar tek ansvar for feil i vaksineprosessen

utenriks

– Vi fokuserte veldig på spørsmålet om å få på plass ein vaksine, altså på utviklingane. Vi burde tidlegare fokusert på utfordringa med å få masseprodusert ein vaksine, seier presidenten til kommisjonen i eit intervju med Süddeutsche Zeitung.

Då medlemslanda overlét til kommisjonen å inngå avtalar om vaksinekjøp, gjekk ei styringsgruppe inn for å satse på ein brei portefølje av vaksinekandidatar. Dei har inngått avtalar med seks produsentar, og tre av dei aktuelle vaksinane er godkjende.

I tillegg seier von der Leyen at kommunikasjonen ut har vore for dårleg.

– Vi burde forklart for folk at ting går framover, men at det tek tid, og at det vil vere problem og forseinkingar når det er snakk om nye prosessar, seier ho og legg til at ho som leiar har det øvste ansvaret for avgjerdene i kommisjonen. Samtidig har land som Storbritannia, Israel og Dei sameinte arabiske emirata komme lenger i vaksinasjonsprogramma sine.

– Eitt enkelt land er litt som ein speedbåt, men EU er meir som eit vaksinetankskip, seier von der Leyen.

Ho beklagar òg at EU eit augneblink var villige til å tilsidesette Nord-Irland-protokollen i brexitavtalen for å hindre at vaksinar produsert i EU vart sende ut av unionen.

– Det skulle vi ikkje gjort. Det angrar eg.

