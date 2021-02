Ford styrkjer elbilsatsinga

utenriks

Kunngjeringa kom i samband med framlegging av årsresultat og resultat frå fjerde kvartal i 2020. Investeringa svarer til knappe 190 milliardar kroner.

Det er den siste av fleire elbilsatsingar frå dei store bilprodusentane, i kjølvatnet av Teslas vekst og i påvente av tiltak frå Biden-regjeringa for å fremje sal av nullutsleppsbilar.

Førre veke kunngjorde Fords fremste rival General Motors at dei har mål om at brorparten av bilane til selskapet skal vere utsleppsfrie innan 2035.

Ford enda med eit underskot på 1,28 milliardar dollar for 2020. Selskapet omsette for 127,1 milliardar dollar, ned 18 prosent frå 2019. Før skatt var inntektene på 1,7 milliardar dollar, men omstrukturering og tilbakekalling av 2,7 millionar bilar med defekte kollisjonsputer frå Takata bidrog til at selskapet til slutt enda i minus.

Selskapet forventar retur til meir normale forhold og inntekter på mellom 8 og 9 milliardar dollar før skatt i 2021.

