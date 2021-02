ICC opnar for internasjonal straffesak mot Israel

utenriks

Avgjerda opnar tilsynelatande for at palestinarane, som vart medlem av ICC i 2015, kan få gjennomslag for kravet om å granske Israel for påstått krigslovbrot.

ICCs sjefklagar Fatou Bensouda sa i 2019 at det var rimeleg grunn til å etterforske Israel for krigslovbrot på Gazastripa og Vestbreidda. Men ho bad retten avgjere om det var innanfor ICCs jurisdiksjon.

Det har domstolen no slått fast at det er. Palestinarane har bede retten etterforske Israels krigshandlingar i 2014 og busetjingspolitikken på Vestbreidda.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviste skuldingane frå Bensouda i 2019 og sa det var «ein mørk dag for sanning og rettferd» då det vart kjent at ICC ville etterforske landet for krigslovbrot.

