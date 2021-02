Palestinar drepen i israelsk utpost på Vestbreidda

utenriks

Den 34 år gamle mannen var tilsett i det palestinske finansdepartementet og vart drepen av busetjarar natt til fredag, melder det palestinske nyheitsbyrået Wafa.

Ifølgje den israelske hæren vart mannen «nøytralisert» av ei vakt på ein bondegard ved den palestinske byen Qalqilyah. Hæren opplyser òg at mannen viste seg å vere uvæpna.

Palestinas minister for sivile saker, Hussin al-Sheikh fordømmer drapet.

I ei Twitter-melding skriv han at 34-åringen vart drepen etter at busetjarar hadde lagt beslag på jordeigedommen til palestinarane og flytta husvogner inn på området.

Omtalt som terror

Den israelske hæren kallar hendinga eit «terrorangrep», sjølv om mannen var uvæpna. Ein talsmann hevdar at mannen ropte «Allahu Akbar», og at han prøvde å bryte seg inn i eit hus etter at han kom til staden i bil. Ifølgje militæret slost palestinaren med ei uvæpna vakt før han vart drepen av busetjarar.

Garden ligg i ein såkalla utpost som er etablert av israelske busetjarar og som ikkje er anerkjend av Israel som offisiell busetjing, ifølgje den israelske fredsrørsla Peace Now.

Alle israelske busetjingar i okkuperte palestinske område er i samsvar med folkeretten ulovlege, anten dei er godkjende av israelske styresmakter eller ikkje.

– Faren arrestert

Ifølgje den israelske hæren gjekk israelske soldatar seinare inn i landsbyen til den drepne mannen for å søkje gjennom heimen hans.

Leiaren for eit lokalt råd i ein landsby i nærleiken, Radi Abu Fkheideh, opplyser at den drepne palestinaren var far til ein fireåring. Han stadfestar at israelske soldatar har storma heimen hans og seier òg at soldatane arresterte faren til 34-åringen.

Han har ingen opplysningar om omstenda rundt dødsfallet, men seier til nyheitsbyrået AP at familien eig jord i nærleiken av utposten.

(©NPK)